مذكرة ثانية لعزل رئيس كوريا الجنوبية

يواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم السبت للمرة الثانية مذكرة لعزله أمام البرلمان بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية وتكميم أفواه البرلمانيين في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وفشلت مذكرة عزل أولى قدمتها المعارضة في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسبب مغادرة معظم نواب حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون المجلس قبل التصويت، لمنع اكتمال النصاب القانوني.

ولكي يتم اعتماده، يجب أن يحصل اقتراح العزل على 200 صوت على الأقل من أصل 300 صوت. وتمتلك المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي 192 مقعدا وحزب سلطة الشعب 108 مقاعد. وبالتالي، يحتاج معارضو يون إلى كسب أصوات 8 نواب على الأقل من حزب سلطة الشعب من أجل إسقاط الرئيس.

من جهته حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن 7 أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

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وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج. وعلى الرغم من ذلك لم يبد أي استعداد للاستقالة .

وتعهد في خطاب ألقاه أول أمس الخميس بأنه "سيقاتل حتى النهاية" ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضروريا للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.

ويُتوقع أن يتجمع آلاف المتظاهرين خارج الجمعية الوطنية (البرلمان) في سيول في وقت التصويت البرلماني المقرر الساعة 16:00 (07:00 غرينتش)، للمطالبة برحيل الرئيس الذي لا يحظى بشعبية والمستهدف بتحقيق بتهمة "التمرد" والممنوع من مغادرة البلاد.

ووعد المنظمون بتوزيع وجبات على المتظاهرين لتعزيز معنوياتهم على الرغم من درجات الحرارة المتدنية. وأعلنت مغنية "الكيبوب يوري"، من مجموعة "غيرلز جينيريشن" والتي أصبحت أغنيتها "إنتو ذا نيو وورلد" نشيدا احتجاجيا، أنها دفعت مقدما مقابل الطعام للمشاركين في التجمع.