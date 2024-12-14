منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني تقريبًا، اتصل مئات من سكان نيوجيرسي بمسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولي الولاية بعد رصد ما يبدو أنه طائرات بدون طيار في السماء فوق حوالي 12 مقاطعة.

أصبحت التقارير أكثر تكرارًا في الأيام الأخيرة. في بعض المشاهدات، شوهدت أجسام طائرة غامضة بحجم السيارة، وأحيانًا في مجموعات، فوق منشآت عسكرية وبنية تحتية حيوية مثل مرافق الطاقة ومحطات السكك الحديدية والسدود. إلا أن السيناتور الجمهوري جون برامنيك قال إن الأمر يرقى إلى "حالة طوارئ محدودة".

ما هي الأجسام الطائرة؟

لم يتمكن أحد حتى الآن من تحديد هويتها بشكل صحيح. يقول مسؤولو البيت الأبيض إنها لا تنتمي إلى الجيش الأميركي ويعتقدون أنها في الغالب "طائرات مأهولة.. يتم تشغيلها بشكل قانوني". لا يُشتبه في وجود تورط أجنبي أو تهديد واضح للسلامة العامة أو الأمن القومي، كما تقول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

أطلق الحاكم الديمقراطي لولاية نيوجيرسي فيل مورفي، عليها اسم "أنظمة جوية بدون طيار" أو (UAS)، في رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطالب فيها بمزيد من التحقيق. حيث أن حجمها، الذي يبلغ عرضه حوالي 6 أقدام وفقًا لبعض الروايات، يجعل من غير المحتمل أن تكون طائرات بدون طيار لعبة أو يقوم بتطييرها هواة.

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هل يمكن أن تكون أجسامًا طائرة مجهولة الهوية أو أرسلتها قوة أجنبية معادية؟

يقول البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي لا. إلا أنهم أيضا لا يعرفون بالضبط ماهية تلك "الأشياء" كما يطلقون عليها.

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، للصحفيين يوم الخميس إنه لا يوجد دليل على أي تورط خارجي. وأضاف أن السلطات على المستوى الفيدرالي والولايات لم تؤكد بعد أي مشاهدات تم الإبلاغ عنها.

في حين قال بيان لمكتب التحقيقات الفيدرالي صدر أمس الجمعة: "تاريخيًا، شهدنا حالات من الخطأ في الهوية، حيث كانت الطائرات بدون طيار المبلغ عنها، في الواقع، طائرات أو منشآت مأهولة".

ماذا يقول الساسة؟

هناك استياء متزايد من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) إزاء رد الحكومة الذي يبدو رافضًا للروايات المذكورة بشأن الأجسام الطائرة.

وكتب مورفي، حاكم ولاية نيوجيرسي، إلى بايدن للمطالبة بمزيد من الموارد للتحقيق الفيدرالي، مشيرًا إلى "قلقه المتزايد" إزاء التكرار المتزايد للتقارير. وكان الجمهوريون أكثر انتقادًا، واتهم البعض السلطات بالإهمال.

وقال عضو الكونغرس عن ولاية نيوجيرسي جيف فان درو للجنة في مجلس النواب إنه لديه معلومات تفيد بأن الطائرات بدون طيار أطلقت من "سفينة أم" إيرانية قبالة سواحل الولايات المتحدة وأن الحكومة "تتعامل مع الشعب الأميركي وكأننا أغبياء"، وفق تعبيره.

أين شوهدت هذه الطائرات أيضًا؟

بالإضافة إلى نيوجيرسي، تم الإبلاغ عن مشاهدات في أجزاء من ماريلاند ونيويورك وبنسلفانيا وفيرجينيا في الأيام والأسابيع الأخيرة.

وفي ليلة الخميس، قال لاري هوجان، الحاكم الجمهوري السابق لولاية ماريلاند، إنه شاهد عشرات الطائرات بدون طيار الكبيرة لمدة 45 دقيقة تقريبًا فوق منزله في ديفيدسونفيل.

وفي الخارج، تم رصد طائرات بدون طيار مؤخرًا فوق قاعدة جوية أميركية في ألمانيا وقواعد سلاح الجو الملكي في المملكة المتحدة التي تستخدمها القوات الأميركية، ولكن لا يوجد حتى الآن رابط معروف بالأحداث في الولايات المتحدة.

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إذن ما الذي يجري بشأنها؟

نفذت إدارة الطيران الفيدرالية مناطق حظر طيران للطائرات بدون طيار في بعض مناطق نيوجيرسي، بما في ذلك منشأة للجيش في مقاطعة موريس ومنتجع الغولف للرئيس المنتخب دونالد ترامب في بيدمينستر، بينما تستمر التحقيقات.

ويريد بعض المسؤولين المحليين حظرًا على مستوى الولاية. أما البنتاغون، بعد أن أثبت عدم وجود تهديد أمني، يترك الأمر لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بالعمل مع سلطات الولاية، لفهم أفضل لماهية الأشياء ومن أين أتت. طلب ​​مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة نيوارك، بالاشتراك مع شرطة الولاية، مساعدة الجمهور.

ما هو القانون المتعلق بالطائرات بدون طيار؟

تخضع الطائرات بدون طيار، والتحليق بها، لقوانين وأنظمة صارمة من إدارة الطيران الفيدرالية، والتي تشمل التسجيل الإلزامي لمعظم أنواع أنظمة الطائرات بدون طيار الخاصة والتجارية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على مكان وزمان تحليقها. على سبيل المثال، يُحظر تحليق الطائرات بدون طيار بالقرب من المطارات والمنشآت والمرافق العسكرية وفوق الأشخاص، اعتمادًا على حجمها.

ويعد إسقاط الطائرات بدون طيار جريمة جنائية بسبب الآثار المترتبة على السلامة. وتتمتع إدارة الطيران الفيدرالية بسلطة إغلاق المجال الجوي أمام جميع رحلات الطائرات بدون طيار وفقًا لتقديرها.