كمين محكم لكتائب القسام ضد سرية مشاة وآليات إسرائيلية غرب جباليا

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد توثق لحظة هجوم مقاتليها على شاحنة تقل عددا من جنود الاحتلال غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة في التاسع من الشهر الجاري.

وقالت كتائب القسام في مقطع فيديو إنها استهدفت شاحنات وآليات عسكرية محملة بالجنود الإسرائيليين قرب مفترق الاتصالات غرب مخيم جباليا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق عن مقتل ضابط وجنديين في كمين القسام في جباليا.

وتظهر المشاهد -التي حصلت عليها قناة الجزيرة- سيطرة مقاتلي القسام على جرافة عسكرية إسرائيلية قبل إحراقها والانسحاب من المكان.

وجاء في مقطع الفيديو "صباح يوم الاثنين الموافق لـ2024/12/9.. بفضل الله وتوفيقه وبعد مرور 67 يوما من الحصار والدمار على شمال غزة، نفذ مجاهدو القسام عملية مركبة، حيث نصبوا كمينا محكما ضد سرية مشاة وآليات العدو قرب مفترق الاتصالات غرب مخيم جباليا".

وظهرت مجموعة من مقاتلي القسام في المشاهد وهي تخطط وتجهز للكمين المركب، وقال أحد المقاتلين إنهم سينفذون كمينا محكما ضد قوات الاحتلال، مشيرا إلى أنه وفقا للمعلومات التي حصلوا عليها من خلال الاستطلاع والرصد الميداني، فإن العدو يتمركز بسرية من لواء غفعاتي غرب جباليا، ومدعمة بقوات أخرى.

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كما ظهر في مشاهد القسام جنود للاحتلال الإسرائيلي من المشاة، ثم شاحنة محملة بالجنود، ثم استهداف الشاحنة من قبل مقاتلي القسام، حيث اشتعلت النيران بداخلها.

واستهدف مخيم جباليا بشكل كبير من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث فرضت عليه حصارا محكما، وتقوم بتجويع السكان من خلال منع إدخال المواد الأساسية لهم، بالإضافة إلى الغارات والقصف المتواصل على المنطقة.

يذكر أن كتائب القسام في قطاع غزة دأبت على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.