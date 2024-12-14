عشرات الشهداء بغارات على غزة والاحتلال يوجه إنذارات بإخلاء جباليا

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون -منذ فجر أمس الجمعة- بغارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، في حين أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء جباليا شمالي القطاع.

وفي أحدث التطورات، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في شارع يافا شمال شرقي مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شمال غربي النصيرات وسط القطاع، تزامنا مع قصف مدفعي على المنطقة.

وقال مراسل الجزيرة إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون بجروح في قصف إسرائيلي على منزل بجباليا النزلة شمالي القطاع، وأضاف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على منزل قرب المسجد العمري في جباليا البلد.

كما أطلقت مسيّرة إسرائيلية النار على مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأمس الجمعة قالت مصادر طبية للجزيرة إن 32 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في القطاع. وقد تمكنت فرق الإسعاف الفلسطينية من انتشال طفل شهيد وعدد من المصابين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة سعد الله في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح للمسعفين بانتشال جثامين شهداء تحت أنقاض المنزل المستهدف، وأطلقت النار عليهم وهذا أدى لتراجع سيارات الإسعاف وانسحابها بشكل كامل.

إنذارات بالإخلاء

والجمعة، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مناطق سكنية جنوب شرق بلدة جباليا، الواقعة بين محافظتي شمال قطاع غزة ومدينة غزة​​​​​​​، بإخلائها تمهيدا لهجوم عسكري.

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وعبر منصة "إكس"، قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي "إلى كل سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقتي دي 5، سي 2 المحددة (منطقة جنوب شرق جباليا)، هذا تحذير مسبق قبل الهجوم".

وأضاف مخاطبا الفلسطينيين بالمنطقة "انتقلوا فورا إلى المآوي في مركز مدينة غزة".

وفي أكثر من مرة أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مناطق في قطاع غزة إلى أخرى يزعم أنها "آمنة" ثم يرتكب فيها مجازر بقصف خيام نازحين.

صواريخ المقاومة

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

وهذه المرة الثانية خلال نحو 72 ساعة التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 -على مرأى ومسمع العالم أجمع- إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.