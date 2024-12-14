10 شهداء في قصف إسرائيلي على بلدية دير البلح

ارتفعت حصيلة شهداء غارة إسرائيلية استهدفت، اليوم السبت، مبنى بلدية دير البلح وسط قطاع غزة إلى 10، في اليوم 435 من العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

فقد قصفت مقاتلات إسرائيلية مبنى بلدية دير البلح، ما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين.

ونقلت سيارات الإسعاف أعدادا كبيرة من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة لتلقي العلاج.

هذا، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 11 فلسطينيا وإصابة نحو 40 آخرين إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل عدة ومدارس تؤوي نازحين في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة نحو 10 إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في جباليا النزلة شمالي القطاع، كما أصيب عدد آخر في قصف على 3 منازل أخرى في جباليا البلد والنزلة وشارع يافا شمال مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن 5 استشهدوا ونحو 20 أصيبوا في غارة إسرائيلية على مدرسة الماجدة وسيلة التي تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

وأضاف مراسل الجزيرة أن فلسطينيَين استشهدا وأصيب نحو 7 آخرين بجراح متفاوتة، جراء غارة من طائرة مروحية على مدرسة تؤوي نازحين في شارع يافا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني داخل مستشفى العودة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة بسبب نفاد الأكسجين.

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حصيلة جديدة للضحايا

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 435 من عدوانه على قطاع غزة ارتكب مجزرتين ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و170 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء الحرب إلى 44 ألفا و930 شهيدا، بالإضافة إلى 106 آلاف و624 مصابا.

وقد أظهرت صور خاصة للجزيرة حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لأسرة أبو الجبين قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت المنزل قبل إحراقه بساعات، كما أدى القصف المدفعي إلى اندلاع حرائق فيما تبقى من أجزاء المنزل.

من ناحية أخرى، أظهرت صور حصلت عليها الجزيرة اشتعال النيران في سيارة إسعاف عند بوابة مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا. وكانت السيارة قد خرجت عن العمل بشكل كامل بعد تعرضها لإطلاق نار مباشر من دبابة إسرائيلية قبل أيام في محيط المستشفى.

وقال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش إن قطاع غزة في حالة دمار شامل ويواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إعدام الحياة في القطاع، وأن 70% من الشهداء في القطاع من النساء والأطفال، ودعا إلى عمل ممر بين مستشفيي العودة وكمال عدوان من أجل تيسير نقل المصابين.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.