روسيا تسحب قواتها وضباطا سوريين من مناطق بالشمال

نقلت رويترز أن روسيا سحبت قواتها وضباطا سوريين من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع في جبال الساحل، لكنها لن تغادر قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد.

جاء ذلك بعد مرور نحو أسبوع على سيطرة المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى موسكو.

وقال 4 مسؤولين سوريين إن روسيا سحبت قوات كبيرة من خطوط المواجهة في سوريا.

وأوضحت المصادر أن "روسيا تسحب قواتها من الشمال ومن جبال الساحل لكنها لا تنسحب من قواعدها العسكرية الرئيسية".

وقالت مصادر عسكرية وأمنية سورية على اتصال بالروس إن موسكو "تسحب أيضا العتاد الثقيل وضباطا كبارا من الجيش السوري".

لكن المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية الوضع، قالت إن روسيا لم تسحب قواتها من قاعدتيها الرئيسيتين وليس لديها حاليا أي نية للقيام بذلك.

إعادة التجمع والانتشار

وقال ضابط كبير في الجيش السوري على اتصال بالجيش الروسي لرويترز إن روسيا تنقل إلى موسكو بعض المعدات وضباطا كبارا من الجيش السوري لكن الهدف في هذه المرحلة هو إعادة التجمع والانتشار وفقا لما تقتضيه التطورات على الأرض.

وفي ذات السياق، نقلت التلغراف عن مصدر أمني سوري أن طائرة شحن روسية غادرت صباح اليوم إحدى القواعد الجوية الروسية في سوريا.

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وأضاف أنه من المتوقع مغادرة مزيد من القوات الروسية قاعدة حميميم الجوية خلال الأيام المقبلة.

وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية أمس الجمعة ما لا يقل عن طائرتين على ما يبدو من طراز أنتونوف إيه.إن-124، في قاعدة حميميم وكانت مقدمتاهما مفتوحتين استعدادا للتحميل على ما يبدو.

يشار إلى أن أنتونوف إيه.إن-24 من بين كبرى طائرات الشحن في العالم.