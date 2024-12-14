طائرة شحن روسية تغادر سوريا إلى ليبيا

غادرت طائرة شحن روسية، اليوم السبت، سوريا من قاعدة حميميم في مدينة اللاذقية الساحلية متجهة إلى ليبيا، وفق ما أكده مسؤول أمني سوري لوكالة رويترز.

وأضاف المسؤول -المتمركز خارج القاعدة الجوية الروسية- أنه من المتوقع إقلاع المزيد من الطائرات الروسية من حميميم في الأيام المقبلة، دون ورود أنباء عن سبب توجه الطائرة إلى ليبيا أو ماذا تنقل.

ورُصدت أنشطة متزايدة في القاعدة الجوية خلال اليوم، فبخلاف طائرة الشحن التي أقلعت، شُوهدت طائرة شحن من طراز إليوشن آي.إل-76 وطائرة هليكوبتر من طراز أليجيتور تهبطان في القاعدة.

كما شُوهدت طائرات هليكوبتر تحلّق داخل القاعدة، وهبطت طائرة من طراز سو-34 للتزود بالوقود.

وحلقت طائرة زبلين في سماء القاعدة، كما شوهدت شاحنتان تحملان أعلاما روسية داخل القاعدة.

نقل معدات

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، أمس الجمعة، نقل معدات عسكرية روسية في قاعدة حميميم، وظهرت طائرتا شحن من طراز أنتونوف إيه.إن-124.

ومنحت روسيا، حليفة بشار الأسد منذ فترة طويلة، الرئيس السوري المخلوع اللجوء الأسبوع الماضي، بعد مساعدته على الفرار من بلاده مع اقتراب قوات المعارضة من دمشق.

وقالت موسكو إنها تأمل في الحفاظ على قاعدتيها في سوريا، وهما قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس، من أجل مواصلة الجهود ضد ما وصفته بـ"الإرهاب الدولي".

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وأفاد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، الخميس الماضي، بأن الاتصالات مع اللجنة السياسية لهيئة تحرير الشام -التي قادت عملية ردع العدوان وانتهت بسقوط الأسد- "تسير بشكل بناء".