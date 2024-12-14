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جنرال أميركي يبحث في إسرائيل الوضع في سوريا

This handout picture released by the Israeli army on July 17, 2024 shows the Commander of US Central Command (CENTCOM), General Michael Erik Kurilla (R) attending a meeting with Israeli army Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi (C) and Northern Command commanding officer Major-General Ori Gordin (L) at an undisclosed location. (Photo by Israeli Army / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / ISRAELI ARMY' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==
لقاء سابق للجنرال الأميركي مايكل كوريلا مع هرتسي هاليفي ويسرائيل كاتس (الفرنسية)
14/12/2024

زار قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا إسرائيل من الأربعاء إلى الجمعة، حيث التقى مسؤولين من الجيش الإسرائيلي، وناقش الوضع في سوريا وعددا من المواضيع الأخرى المتعلقة بالمنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الجنرال كوريلا التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وحثت واشنطن إسرائيل على التشاور الوثيق مع الولايات المتحدة بشأن مستجدات الأوضاع في سوريا، بعد أن أنهت المعارضة السورية المسلحة بقيادة القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قبل أيام حكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاما عقب فرار الرئيس المخلوع  بشار الأسد من البلاد.

وفي أعقاب انهيار نظام الأسد، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته نفذت مئات الضربات في سوريا ودمرت الجزء الأكبر من مخزونات الأسلحة الإستراتيجية لديها.

وأمر كاتس القوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء خلال فصل الشتاء على جبل الشيخ، وهو موقع إستراتيجي يطل على دمشق، في إشارة جديدة على أن الوجود الإسرائيلي في سوريا سيستمر لفترة طويلة.

وقال بيان القيادة المركزية الأميركية "ناقش القادة مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية، بما في ذلك الوضع المستمر في سوريا، والاستعداد ضد التهديدات الإستراتيجية والإقليمية الأخرى".

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وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن كوريلا زار أيضا الأردن وسوريا والعراق ولبنان في الأيام القليلة الماضية.

المصدر : رويترز

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