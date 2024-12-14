الحكومة السورية الانتقالية تخاطب مجلس الأمن لوقف الهجمات الإسرائيلية

طالبت الحكومة السورية الانتقالية مجلس الأمن الدولي بالتحرك لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على الأراضي السورية والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974.

وفي رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حصلت عليهما وكالة أسوشيتد برس أمس الجمعة، قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك إنه يتصرف بناء على تعليمات من الحكومة الجديدة في دمشق لتقديم هذه المطالب.

وكتب الضحاك أنه "في الوقت الذي تشهد فيه الجمهورية العربية السورية مرحلة جديدة من تاريخها يتطلع فيها شعبها إلى إقامة دولة حرية ومساواة وسيادة القانون وتحقيق آماله في الرخاء والاستقرار توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق إضافية من الأراضي السورية في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة".

وقالت أسوشيتد برس إن هذه على ما يبدو هي الرسالة الأولى الموجهة إلى الأمم المتحدة من الحكومة السورية المؤقتة الجديدة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم توجيه الرسالتين بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري عقب إطاحة الثوار بالرئيس المخلوع بشار الأسد وإنهاء حكم عائلته الذي دام أكثر من 54 عاما في سوريا.