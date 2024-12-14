إسرائيل تقصف 20 موقعا لفيلق تكنولوجيا المعلومات في سوريا

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إن سلاح الجو الإسرائيلي دمر 20 موقعا لفيلق تكنولوجيا المعلومات التابع للجيش السوري الليلة الماضية.

وأضاف المصدر: "خلال موجة الهجمات تم تدمير مواقع كانت توجد بها هوائيات الاتصالات والحرب الإلكترونية التابعة للجيش السوري، وهذه المواقع كانت تتمتع بقدرات تكنولوجية تم تدميرها خوفا من وقوعها في أيدي جهات معادية".

وحسب المصدر ذاته: "نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي هذه الهجمات في عدة مناطق سورية بما في ذلك دمشق والسويداء ومصياف واللاذقية وطرطوس، وفق المصدر ذاته".

أما صحيفة معاريف الإسرائيلية فأفادت بأن سلاح الجو في جيش الاحتلال "يواصل خلال اليوم السبت عملياته ضد ما تبقى من الجيش السوري. وهاجمت طائرات سلاح الجو عددا كبيرا من تشكيلات الجيش السوري في البلاد".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي القول إنهم "أدركوا في وقت مبكر من نهاية الأسبوع الماضي أن نظام الأسد وجيشه كانا ينهاران، وقرر سلاح الجو استغلال الوضع لتدمير معظم أصول الجيش السوري خوفا من وقوع الأسلحة والوسائل الإستراتيجية في أيدي حزب الله أو الذين يُعرف بعضهم بأنهم جماعات إسلامية متطرفة".

إعلان

وحسب الصحيفة "يقدر الجيش الإسرائيلي أن حقيقة تدمير معظم أنظمة الدفاع الجوي السورية ستتيح لسلاح الجو الإسرائيلي نقطة وصول سهلة وآمنة في حالة طُلب منه العمل في الأجواء الإيرانية".

يذكر أن إسرائيل كثفت هجماتها الجوية على سوريا في الأيام الأخيرة مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ للسيادة السورية.

كما سبق أن أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيش الاحتلال في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.