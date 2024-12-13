المقاومة تستولي على 3 مسيّرات والاحتلال يواصل مجازره في غزة

واصلت المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وكان أبرزها الاستيلاء على 3 مسيّرات للاحتلال، في الوقت الذي واصل فيه الأخير مجازره تجاه الفلسطينيين رافعا حصيلة الشهداء إلى نحو 45 ألف شهيد.

فقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استيلاء مقاتليها على 3 مسيّرات "كواد كابتر" إسرائيلية أثناء قيامها بمهام استخباراتية في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي الأشهر الأخيرة، كثف الجيش الإسرائيلي من استخدام كواد كابتر المسيّرة لإعدام فلسطينيين بالرصاص وإطلاق القنابل وتوجيه إنذارات الإخلاء وذلك إمعانا بالإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة البريد بمخيم جباليا شمال القطاع بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت بقذائف هاون تجمعات جنود الاحتلال في محيط نادي خدمات جباليا شمالي قطاع غزة.

وتتواصل المعارك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محاور التوغل المختلفة، خاصة بمحافظة الشمال.

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في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات "الفرقة 162" مستمرة بالعمل في منطقة جباليا وبيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن القوات رصدت في بيت لاهيا منصات كانت موجهة نحو مناطق غلاف غزة، كما عثرت على وسائل قتالية كثيرة.

وأضاف أن قوات لواء ناحال مستمرة أيضا في العمل بمنطقة رفح، وقد عثرت في اليوم الأخير على فتحات أنفاق وقتلت مسلحين، وأزالت بنى تحتية عسكرية.

كما ذكر الجيش أن القوات رصدت خلية مسلحين توجهوا صوب الجنود وتم قصفهم جوا وقتلهم، وفق بيان الجيش.

مجازر لا تتوقف

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال مجازره في القطاع. وقبل قليل استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على شارع النصر غربي مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة رشيد بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ونُقل المصابون لمستشفى المعمداني حيث وصف الأطباء إصابات بعض الجرحى بالخطيرة. يأتي ذلك بينما تواصل فرق الإسعاف البحث عن المفقودين والعالقين تحت الأنقاض.

وأفاد مصدر طبي بأن غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للفلسطينيين في منطقة السامر بحي الدرج شرق مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما استهدفت غارة أخرى تجمعا لمواطنين قرب متنزه البلدية بحي الرمال غرب المدينة، أسفرت أيضا عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفق ذات المصدر.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار المراسل أيضا إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لفلسطينيين في محيط المنطقة الصناعية جنوبي مدينة غزة.

وأضاف المراسل أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية في محيط دوار الجلاء غرب المدينة، كما أصيب آخرون في غارة إسرائيلية أخرى على شارع النفق وسط المدينة.

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وجاء ذلك بعد ساعات من استشهاد 36 فلسطينيا واصابة 50 على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مبنى البريد وعددا من المنازل في مخيم النصيرات.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و98 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأضافت الوزارة أن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 44 ألفا و875 شهيدا فلسطينيا و106 آلاف و454 مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت -إلى جانب الشهداء والمصابين- ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.