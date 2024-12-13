الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية بمسيّرات ضد أهداف في إسرائيل

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية -اليوم الجمعة- تنفيذ 3 عمليات عسكرية على أهداف وسط وجنوب إسرائيل، باستخدام عدد من الطائرات المسيّرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع -في بيان تلاه أمام مظاهرة حاشدة بالعاصمة صنعاء تضامنا مع قطاع غزة– إن "سلاح الجو المسيّر نفذ عمليتين عسكريتين: استهدفت الأولى هدفا عسكريا في مدينة عسقلان المحتلة (جنوبي إسرائيل)، فيما استهدفت الثانية هدفا في منطقة يافا المحتلة (وسط)".

وأشار إلى تنفيذ العمليتين بطائرتين مسيّرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما بنجاح.

وفي السياق، أضاف سريع أن قوات الجماعة نفذت "بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق عملية عسكرية استهدفت أهدافا حيوية جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة، وحققت أهدافها بنجاح".

ولم يتطرق البيان الحوثي إلى تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف في العمليات الثلاث.

توعد بالاستمرار

وتوعد سريع بأن قوات الجماعة مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية "ضد العدو الإسرائيلي، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية -بدعم أميركي مطلق- يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

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ومنذ مطلع عام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

وأسفرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.