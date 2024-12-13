الشرع يدعو السوريين للاحتفال بانتصار الثورة

دعا القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اليوم الجمعة السوريين للنزول للميادين "احتفالا بانتصار الثورة" ثم الاتجاه بعد ذلك لبناء بلدهم، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال الشرع -في كلمة مصورة- "أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك دون إطلاق الرصاص وترويع الناس".

وأضاف "بعد ذلك لنتجه إلى بناء هذا البلد. وكما قلناها منذ البداية: منصورة بعون الله".

وعشية أول جمعة بعد إسقاط نظام الأسد، تواصلت في ساحة الأمويين بدمشق الاحتفالات الشعبية بسقوط نظام الرئيس المخلوع.

وهتف المشاركون في المسيرات للثورة السورية وطالبوا بمحاسبة رموز النظام السابق وتقديمهم للعدالة.

يذكر أن السوريين يحتفلون بشكل يومي في العديد من الساحات والميادين في عدة مدن سورية منذ الثامن من الشهر الجاري بعد هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد وسقوط أركان نظامه.