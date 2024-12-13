6 قتلى و60 جريحا في حريق بدار للمسنين في الأردن

قتل 6 أشخاص وأصيب 60 آخرون، بينهم 5 إصابتهم بالغة، في حريق شب في إحدى دور رعاية المسنين في العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أفاد مصدر رسمي اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى قولها إن "6 نزلاء توفوا، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين".

وأوضحت الوزيرة أن الحريق نشب في "جمعية الأسرة البيضاء-دار ضيافة المسنين"، مضيفة أن "الحريق امتد في المركز الذي يقطنه 111 نزيلا على مساحة 80 مترا، وتمت عملية إخلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى، ونقل المصابين إلى مستشفيات حكومية لتلقي العلاج اللازم".

كما أكدت أن "التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق".