بلينكن يرى "مؤشرات مشجعة" لاتفاق بغزة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أثناء زيارته أنقرة اليوم الجمعة، أنه رأى "مؤشرات مشجعة" على التقدم نحو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان "ناقشنا الوضع في غزة، وناقشنا الفرصة التي أراها.. للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وما رأيناه خلال الأسبوعين الماضيين هو المزيد من المؤشرات المشجعة".

وطالب تركيا باستخدام نفوذها كي ترد حركة حماس المقاومة الإسلامية (حماس) "بالإيجاب" على مقترح لوقف إطلاق النار للمساهمة في إنهاء هذا الوضع.

وأضاف "نقدر جدا الدور الذي تلعبه تركيا من خلال استخدام صوتها لدى حماس في محاولة لإنجاز ذلك".

وكان بلينكن قد تطرق أيضا إلى الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة أثناء زيارته الأردن الخميس، في الجولة الـ12 له في المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جهة ثانية، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر عقد اجتماعا على خلفية التقدم في مفاوضات صفقة التبادل.

ونقل موقع "مكور ريشون" الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيجري الليلة مشاورات أمنية بعد انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر.

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اتفاق قريب

وتوقع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن يتم قريبا التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين، لأن إسرائيل أشارت إلى استعدادها لذلك. وقال إن هناك تحركا من جانب حركة حماس في هذا الاتجاه.

من جهته، قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي إن الخيارات أمام حماس ليست جيدة بالنظر إلى التطورات الجارية في العالم.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه "لا يوجد لدى حماس الآن وقت للبطولة، وأن هذه فرصة عظيمة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل"، على حد تعبيره.

وكان سوليفان بحث أمس الخميس في إسرائيل مع نتنياهو المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى في قطاع غزة.

وتكثفت في الأيام الماضية الجهود للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي سياق آخر، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن عائلات أسرى إسرائيليين بغزة يتظاهرون قبالة منزل وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بالقدس.

وطالبت عائلات الأسرى رون ديرمر بالضغط على نتنياهو والإدارة الأميركية لإبرام صفقة تبادل.