الشيخ محمد بن عبد الرحمن وسوليفان يشددان على عملية سياسية جامعة بسوريا

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش اليوم الجمعة في الدوحة مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الأوضاع في قطاع غزة وسوريا.

وأضافت الخارجية القطرية، في منشور على حسابها بمنصة إكس، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ومستشار الأمن القومي الأميركي شددا على ضرورة ضمان وحدة سوريا.

كما شددا أيضا على العمل على انتقال سلمي في سوريا من خلال عملية سياسية جامعة استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأكد الجانبان كذلك على ضرورة تعزيز الجهود لحماية المدنيين ومكافحة الإرهاب.

كما تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.