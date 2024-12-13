الاحتلال يستولي على أراضي فلسطينيين شمال غربي القدس

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على 55 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدتي قطنة وبدو، شمال غربي القدس.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان لها، أن تقديراتها تشير إلى أن عملية الاستيلاء تحت مسمى "أراضي الدولة" تهدف إلى إحداث عملية توسعة لمصلحة مستوطنة "هار أدار" المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.

وتقع الأراضي المستولى عليها خلف جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدتين، ولذا منع الاحتلال منذ أكثر من 20 عاما المواطنين من الوصول إلى هذه الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها لمصلحة الاستيطان.

والثلاثاء الماضي، استولت قوات الاحتلال على 94 دونما من الأراضي الزراعية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف مستوطن يعيشون حاليا في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 200 ألف آخرين يعيشون في القدس الشرقية.