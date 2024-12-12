10 أعوام سجنا لمالك قاعة أعراس قتل فيها 134 شخصا بالعراق

حُكم على صاحب قاعة أعراس اندلع فيها حريق العام الماضي مخلفا 134 قتيلا في شمال العراق بالسجن 10 أعوام، وفق وثيقة لمحكمة جنايات نينوى.

وجاء في الوثيقة أن محكمة جنايات نينوى حكمت الأربعاء "على المدان -سمير سليمان كرومي رفو اسو- بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات.. عن جريمة التسبب بخطئه في إحداث حريق في قاعة الهيثم الكائنة في قضاء الحمدانية" في شمال العراق.

ولفتت وكالة الأنباء العراقية إلى أن المدان هو صاحب القاعة.

واندلع حريق في نهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بالقاعة خلال زفاف ببلدة قرقوش في محافظة نينوى شمال العراق أودى بحياة 134 شخصا، وقالت السلطات آنذاك إن ألعابا نارية ومواد بناء شديدة الاشتعال تسببت به.

وبعد أيام من الحريق، أوضحت السلطات أن "الحادث كان عرضيا" و"سببه الرئيسي" كان إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق 4 أمتار من 4 آلات.

وخلصت يومها لجنة تحقيق خاصة بكشف ملابسات الحريق إلى أن تلك "الألعاب النارية" أدت إلى احتراق السقف المبني من مواد "سريعة الاشتعال" و"ممنوعة"، فضلا عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة، كلها سريعة الاشتعال.

وأعفت السلطات كذلك مسؤولين محليين من مناصبهم وفتحت تحقيقا بحق آخرين على خلفية "الإهمال" و"عدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية".

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ومن بين 14 شخصا أوقفوا في سياق التحقيق، ثبت أن 4 منهم، من بينهم مالك القاعة، "هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية"، وفق وزارة الداخلية.

وغالبا ما لا يتم التزام تعليمات السلامة في العراق، البلد الغني بالموارد النفطية، لاسيما في قطاعي البناء والنقل، مما يؤدي مرارا إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

ففي أبريل/نيسان 2021، قضى أكثر من 80 شخصا جراء حريق في مستشفى لمرضى كوفيد-19 في بغداد نجم عن انفجار أسطوانات أكسجين. كما لقي 64 شخصا حتفهم في تموز/يوليو من العام نفسه، جرّاء حريق في مستشفى بالناصرية في جنوب العراق اندلع في جناح لمرضى كوفيد-19 أيضا.