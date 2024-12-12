مظاهرات بالرقة والحسكة وحظر تجول في حمص

قال ناشطون إن مظاهرات خرجت في الرقة والحسكة شمال شرقي سوريا تطالب بخروج ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية من المدينتين.

وأضافوا أن القوات التي يهيمن عليها الأكراد أطلقت النار على المتظاهرين في الرقة مما أسفر عن قتلى ومصابين.

وقالت مصادر محلية إن قوات سوريا الديمقراطية اقتحمت المستشفى الوطني في المدينة واعتقلت عدة أشخاص، وأن أطباء أطلقوا نداءات للتبرع بالدم لإنقاذ المصابين.

وفي مدينة الحسكة قُتل مدني وجرح آخرون جراء إطلاق ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية النار على المتظاهرين أثناء مطالبتهم بخروج تلك القوات من المدينة.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا حظر تجول في محافظة حمص وسط البلاد، يبدأ الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس حتى الخامسة من فجر يوم غد الجمعة.

وبررت إدارة العمليات قرارها بحظر التجول بأنه يأتي حرصا على سلامة الأهالي.

جدير بالذكر أن الثورة التي قادتها المعارضة السورية نجحت في الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد الذي فر من دمشق إلى روسيا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بينما انسحبت قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

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وقبل يومين أعلنت قوى الثورة عن تشكيل حكومة انتقالية برئاسة محمد البشير تتولى مقاليد السلطة في سوريا لمدة 3 أشهر.