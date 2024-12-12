ماذا يعني عسكريا استمرار إطلاق الصواريخ من غزة؟ خبير يجيب

قال الخبير العسكري العقيد المتقاعد حاتم كريم الفلاحي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه قدرات كبيرة على الصعيد الإستراتيجي، لكنه يدفع على المستوى التكتيكي والعملياتي فاتورة باهظة من الخسائر البشرية والمادية.

وأوضح الفلاحي -في حديثه للجزيرة- أن جيش الاحتلال يتعرض لعمليات عسكرية وكمائن ناجحة شبه يومية من قبل طرف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وجاء حديث الخبير العسكري بعد إعلان كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تدمير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" في مخيم جباليا شمال القطاع، مؤكدة إيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

بدورها، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت إنها لمسيّرة إسرائيلية من نوع "ماعوز" سيطرت عليها قواتها في سماء مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وذلك قبل تنفيذها إحدى المهام الهجومية.

وبشأن إطلاق الصواريخ من غزة، شدد الخبير العسكري على أن المقاومة تمتلك إمكانيات وقدرات رغم محدوديتها، وهو ما يحمل دلالات واضحة، خاصة أنها تطلق في ظل وجود 3 فرق عسكرية داخل القطاع، وبعد مرور أكثر من 430 يوما على الحرب الإسرائيلية.

وأوضح الفلاحي أن إطلاق قذائف الهاون يأتي في إطار استهداف تجمعات قوات الاحتلال بمناطق متعددة في القطاع مثل محوري نتساريم وفيلادلفيا، إضافة إلى مناطق التمركز بشمال القطاع.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح الأربعاء، إطلاق 4 صواريخ من وسط القطاع واعتراض 2 منها دون وقوع إصابات، وأصدر لاحقا إنذارات جديدة للسكان بضرورة إخلاء مخيم المغازي وسط القطاع.