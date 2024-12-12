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عاجل | وزير النقل بالحكومة الانتقالية في سوريا: سيتم خلال الساعات القادمة فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران
12/12/2024-|آخر تحديث: 12/12/202409:39 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | وزير النقل بالحكومة الانتقالية في سوريا: سيتم خلال الساعات القادمة فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران
عاجل | وزير النقل بالحكومة الانتقالية في سوريا: نعمل على تجهيز المطارات المدنية لاستقبال وإقلاع الطائرات
عاجل | وزير النقل بالحكومة الانتقالية في سوريا: جهزنا مطار حلب الدولي وسنعلن عن موعد تشغيل مطاري دمشق وحلب خلال أيام
عاجل | وزير النقل بالحكومة الانتقالية في سوريا: العمل مستمر لتجهيز وترتيب إجراءات عمل المعابر الحدودية مع دول الجوار
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة