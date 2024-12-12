إصابة 4 إسرائيليين بإطلاق نار على حافلة جنوب القدس

أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 4 إسرائيليين -أحدهم بجروح بالغة الخطورة- جراء إطلاق نار على حافلة جنوب مدينة القدس ليل الأربعاء.

وكانت مصادر قالت للجزيرة إن إطلاق نار استهدف حاجز النفق جنوب القدس.

وعقب العملية، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا أمنيا مشددا على مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته المصادر للجزيرة.

مقطع يوثق ارتباك واستنفار جنود الاحتلال عند حاجز النفق، مع سماع أصوات النار دون معرفة مصدره. – مصادر عبرية تقول إن مكان عملية إطلاق النار ليس معروفًا بالضبط ، ومن المرجح أنها وقعت قبل حاجز النفق، ووصلت الحافلة إلى الحاجز وعلى متنها الإصابات pic.twitter.com/wMDqBEfkD4 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 11, 2024

من جانبها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار على حاجز النفق هو "عملية منفردة أو من جانب خلية".

وأفادت القناة بتعطيل حركة المركبات قرب موقع العملية لملاحقة المنفذ أو المنفذين.