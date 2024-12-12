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إصابة 4 إسرائيليين بإطلاق نار على حافلة جنوب القدس

عناصر من شرطة الاحتلال في القدس (الأناضول-أرشيف)
12/12/2024-|آخر تحديث: 12/12/202401:40 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 4 إسرائيليين -أحدهم بجروح بالغة الخطورة- جراء إطلاق نار على حافلة جنوب مدينة القدس ليل الأربعاء.

وكانت مصادر قالت للجزيرة إن إطلاق نار استهدف حاجز النفق جنوب القدس.

وعقب العملية، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا أمنيا مشددا على مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته المصادر للجزيرة.

من جانبها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار على حاجز النفق هو "عملية منفردة أو من جانب خلية".

وأفادت القناة بتعطيل حركة المركبات قرب موقع العملية لملاحقة المنفذ أو المنفذين.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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