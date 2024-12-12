وفد تركي رفيع يصل إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة

قال مراسل الجزيرة إن وفدا تركيا رفيعا يضم وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن وصل اليوم الخميس إلى العاصمة السورية دمشق.

وأفادت مواقع إخبارية تركية بأن فيدان وقالن سيلتقيان مسؤولين في الإدارة السورية الجديدة.

وجاء وصول الوفد التركي إلى العاصمة السورية غداة تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة محمد البشير، وبعد 5 أيام من إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفيدان هو أول وزير خارجية دولة أجنبية يزور دمشق منذ إسقاط النظام السوري على يد المعارضة المسلحة.

وبالتوازي مع وصول الوفد التركي إلى دمشق، نقلت وكالة رويترز -عن مصدر في وزارة الدفاع التركية- أن الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة المسلحة يواصل تقدمه من أجل تطهير شمالي سوريا من التنظيمات التي تصفها أنقرة بالإرهابية.

وكان الجيش الوطني انتزع مؤخرا مناطق تسيطر عليها الوحدات الكردية في ريف حلب، وخاصة مدينتي تل رفعت ومنبج.

ورحبت تركيا بسقوط نظام الأسد، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بتقسيم سوريا مرة أخرى، أو أن توافق على أن تصبح مجددا ساحة صراع.