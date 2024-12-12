ترامب يلمح لاحتمال المواجهة مع إيران ويرغب في إنهاء حرب غزة

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إن هنك احتمالا لحدوث مواجهة مع إيران عندما يتولى السلطة، وعبر عن رغبته في وضح حد للحرب على غزة، داعيا إلى إرساء سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونشرت مجلة تايم مقابلة مع ترامب تطرق فيها لقضايا عدة بينها الوضع في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وردا على سؤال حول احتمالات الحرب مع إيران، رد الرئيس الأميركي المنتخب قائلا "أي شيء يمكن أن يحدث".

وقال ترامب إن مشكلة الشرق الأوسط أكثر تعقيدا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا لكنها أسهل في الحل، وفق تعبيره.

وأضاف أنه يعتقد أن مشكلة الشرق الأوسط سوف تحل ويمكن أن تحدث أشياء مثمرة للغاية هناك، على حد قوله.

الحرب على غزة

وفي ما يتعلق بالحرب على غزة، قال الرئيس الأميركي المنتخب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يعرف أنني أريد لهذه الأزمة أن تنتهي ولا أريد أن أرى الناس يقتلون من الجانبين"

وتابع "لا أريد القول إن نتنياهو أعطاني ضمانات بشأن موعد إنهاء الحرب في غزة لكنني أعتقد أنه يثق بي".

واعتبر ترامب أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 "كان أمرا فظيعا للعالم وليس لإسرائيل فحسب"، قائلا إن المحتجزين لدى حركة حماس ربما يكونوا قتلوا.

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واعتبر أن من الضروري تحقيق السلام الدائم، قائلا إنه "لا يجوز أن يستمر الوضع على هذا النحو حيث نمضي إلى مأساة كل عدة سنوات".

وقال الرئيس الأميركي المنتخب في المقابلة مع مجلة تايم إن هناك أفكارا أخرى غير حل الدولتين لكنه يؤيد أي حل يمكن أن يؤدي لتحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحسب تعبيره.