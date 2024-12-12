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عاجل | بلومبرغ عن مصادر: محادثات بين موسكو وقيادة سوريا الجديدة بشأن الإبقاء على الميناء البحري بطرطوس وقاعدة حميميم

12/12/2024-|آخر تحديث: 12/12/202406:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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