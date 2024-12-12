قال موقع بلومبيرغ إن روسيا تقترب من التوصل إلى اتفاق مع القيادة السورية الجديدة للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين حيويتين ترابط فيهما قوات وأسلحة روسية منذ سنوات.

ونقل الموقع الأميركي -عن مصادر قال إنها مطلعة على الأمور في موسكو وأوروبا والشرق الأوسط- أن محادثات تجري بين الجانبين حاليا بشأن قاعدة حميميم الجوية والميناء البحري في طرطوس.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت صور أقمار صناعية حديثة تحركات عسكرية روسية في قاعدتي حميميم وطرطوس، حيث أظهرت صور -التقطتها شركة "ماكسار" المختصة بصور الأقمار الصناعية- نشاطا عسكريا ملحوظا في قاعدة طرطوس البحرية.

فبالإضافة إلى مغادرة غالبية السفن الحربية الروسية مواقعها التقليدية داخل الميناء، تمركزت فرقاطتان روسيتان على بعد 7 إلى 12 كيلومترا غرب وشمال غرب الميناء، كما زادت التحركات البحرية بمحيط القاعدة.

في الأثناء، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنه على علم بتقارير أميركية بشأن سحب سفن روسية من سوريا، لكنه لا يستطيع تأكيد ذلك.

وخلال زيارته لأربيل في إقليم كردستان العراقي، قال بيستوريوس إن انسحاب روسيا وتخليها عن نظام بشار الأسد، يعني أنها تركز على نفسها ومصالحها، ولذلك "لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون هذا انسحابا دائما".