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عاجل| ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 37 شهيدا

12/12/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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