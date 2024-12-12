أخبار

عاجل| ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 37 شهيدا

12/12/2024-|آخر تحديث: 12/12/202408:14 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

إعلان