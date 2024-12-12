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عاجل| أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل قدمت لحماس اقتراحا محدثا للتوصل إلى اتفاق

12/12/2024-|آخر تحديث: 12/12/202409:21 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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