شهيد في مخيم بلاطة ومقاومون يتصدون لقوات الاحتلال

استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية فجر اليوم الخميس.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشهيد هو الشاب جهاد أبو سليم، ووثقت مشاهد لحظات سحب جثمانه بعد إصابته برصاص الاحتلال.

من ناحية أخرى، تصدى مقاومون فلسطينيون بالسلاح للقوة المتوغلة في مخيم بلاطة، في حين منع الجيش الإسرائيلي سيارة إسعاف من نقل المصابين وأطلق عليها الرصاص.

🚨عاجل| الهلال الأحمر: استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/Wd3wPjcYc3 — فلسطين أون لايـن (@F24online) December 12, 2024

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات أخرى في الضفة، حيث داهمت بلدة قوصين غربي نابلس.

كما قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمالي رام الله في الضفة الغربية.

عاجل .. مصادر محلية: استشـ.ـهاد الشاب جهاد ابو سليم برصاص الاحــتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/GcIK8AH028 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 12, 2024

وفي غضون ذلك، فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا مشددا على مدينة بيت لحم عقب عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب حاجز النفق جنوب القدس أدت إلى مقتل فتى إسرائيلي وإصابة 3 آخرين.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقتي عقبة حسنة والمخرور ونفذت عمليات تفتيش فيهما.

ويواصل جيش الاحتلال تصعيده ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بالموازاة مع حربه المدمرة على غزة والمستمرة للشهر الـ15 على التوالي، ووثقت الهيئات الفلسطينية استشهاد 809 أشخاص في الضفة الغربية وإصابة 6250 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.