شمال غزة تحت النار.. مجازر مروعة ودمار شامل وسط صمت عالمي

"الليلة كانت واحدة من أصعب الليالي التي مرت على شمال قطاع غزة"، هكذا علّق نشطاء فلسطينيون ووسائل إعلام مختلفة مع تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي، وتفخيخ ونسف عدة أحياء سكنية، واستخدام سلاح "الروبوتات المفخخة" وتفجيرها في المناطق المأهولة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر مروعة شمال قطاع غزة أحدثها كان قصف منزل لعائلة أبو الطرابش مكون من 3 طوابق قرب مستشفى "كمال عدوان" في مشروع بيت لاهيا، شمالي القطاع، ودمر القصف المنزل كاملا، مما أدى إلى استشهاد 20 شخصا وفقدان 10.

كانوا هنا..

عائلة كاملة أبيدت في شمال غزة https://t.co/i9AChqT0Iq pic.twitter.com/5Pg4YtdRzH — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) December 11, 2024

تنوعت التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي على الصور ومقاطع الفيديو المنشورة حول ما يحدث في شمال قطاع غزة، وقد تضمنت هذه المقاطع مشاهد لنسف مربعات سكنية بشكل كامل، بالإضافة إلى قصف المباني السكنية التي تؤوي عددا كبيرا من العائلات ومسحهم من السجل المدني بسبب رفضهم النزوح جنوبا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين في بيت حانون شمالي قطاع #غزة pic.twitter.com/sT0SpvfwqN — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) December 10, 2024

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تعليقا على ذلك، أوضح الناشط محمد عبد العزيز عبر منصة "إكس" أن هذه الليلة كانت من أعنف الليالي في النسف وتدمير المربعات السكنية، مشيرا إلى أنه تم سماع أصوات الانفجارات من جنوب القطاع من شدتها.

ربما هذه الليلة من أعنف الليالي في النسف وتدمير المربعات السكنية

سمعنا الانفجارات من جنوب القطاع التي تنسف البيوت في شمال القطاع ..

جنون اسرائيلي ليس له مثيل ..

استخدم فيها الاحتلال كل أنواع الأسلحة من طائرات حربية وريبورتات مفخخة وبراميل متفجرة وغيرها..

حسبنا الله ونعم الوكيل — محمد عبد العزيز-غزة𓂆 (@Mohammed_102006) December 11, 2024

أما الصحفي الفلسطيني عبد القادر صباح، فكتب "صباح ليلة قاسية جدًا نعيشها في شمال القطاع. قصف بكافة أنواع الأسلحة، نسف مربعات سكنية، أصوات القصف المدفعي والحربي في كل لحظة، إطلاق النار لا يتوقف، الموت يلاحقنا في كل ثانية".

ليلة قاسية جداً نعيشها في شمال القطاع

قصف بكافة أنواع الأسلحة

نسف مربعات سكنية

أصوات القصف المدفعي والحربي في كل لحظة

إطلاق النار لا يتوقف

الموت يلاحقنا في كل ثانية #شمال_غزة_يباد #جباليا_تباد — عبد القادر صباح (@AbdSabbah91) December 10, 2024

وبدوره، علّق الإعلامي والكاتب السياسي الفلسطيني فايد أبو شمالة على ما يحدث شمال قطاع غزة، ناشرًا عبر صفحته على منصة "إكس" صورة لعائلة مسحت من السجل المدني تُدفن في قبر جماعي، قائلا "المشهد من شمال قطاع غزة يتكرر بشكل يومي. عائلة تُدفن في قبر جماعي في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة، بعد صمودهم أربعة عشر شهرًا بالخوف والجوع".

هل هذا المشهد مكرر ؟ نعم ولكن هؤلاء الشهداء جدد ودفنوا في قبر جماعي في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة. لقد صمدوا أربعة عشر شهرا بالخوف والجوع وانتظروا أمة الإسلام وقادتها العظام. قرؤوا عن المعتصم وعن صلاح الدين كثيرا وظنوا أن أحد أحفادهم سيأتي، ولما تأخر كثيرا غادروا إلى… pic.twitter.com/uPPrVSJstV — Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) December 10, 2024

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الناشط تامر نشر عبر صفحته على منصة "إكس" مقطع فيديو يُظهر قيام جنود إسرائيليين من كتيبة 932 التابعة للواء نحال بإطلاق نار كثيف على منازل المدنيين في قطاع غزة، دون وجود أي سبب أو مبرر واضح.

جنود إسرائيليون من كتيبة 932 التابعة للواء نحال يطلقون النار بشكل كثيف على منازل المدنيين في قطاع غزة دون سبب أو مبرر. pic.twitter.com/OEUN49jeDk — Tamer | تامر (@tamerqdh) December 10, 2024

فيما أعاد عدد من النشطاء نشر مقاطع فيديو صوّرها جنود الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة، تُظهر أكوامًا من الخراب والدمار والأنقاض في كل مكان. وعلّق النشطاء على الفيديو قائلين "هنا كانت الذكريات، هنا كانت الأرواح. أصوات الأطفال وهم يمرحون ويلعبون، وعائلات تتبادل الأحاديث، وبائع يتجول بين الأزقة يبيع بعضًا من الخضار. الاحتلال هدم كل شيء".

أكوام من الخراب والدمار والأنقاض في كل مكان. هنا كانت الذكريات، هنا كانت الأرواح، أصوات الأطفال وهم يمرحون ويلعبون، وعائلات تتبادل الأحاديث فيما بينها، وبائع يتجول بين الأزقة ويبيع بعضاً من الخضار. شمال غزة اليوم من كاميرا جندي إسرائيلي. pic.twitter.com/bvJYSpvaWb — Tamer | تامر (@tamerqdh) December 9, 2024

وتساءل مغردون "كيف يصمت العالم على كل هذا التدمير والتوحش الإسرائيلي؟ هل يشعر بنا أحد من هذا العالم الظالم؟".

وأضاف مغردون أن هذه الجرائم ليست سوى صفحة جديدة في سجل الاحتلال الملطخ بالدماء، حيث تُستهدف العائلات الفلسطينية لإبادة هويتها وطمس وجودها، جنون إسرائيلي ليس له مثيل، استخدم فيه الاحتلال كل أنواع الأسلحة من طائرات حربية وروبوتات مفخخة وبراميل متفجرة.

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وأشار مدونون إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر متنوعة شمال قطاع غزة كما جنوبها، من قصف متعمد للمنازل على رؤوس ساكنيها، بالإضافة إلى نسف مربعات سكنية بشكل كبير في بيت لاهيا ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

عمليات التدمير والقصف الإسرائيلية في شمال غزة يسمع صداها في جنوبه.

الوحشية الإسرائيلية لا تعرف التوقف للحظة — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 10, 2024

ويواصل جيش الاحتلال حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.