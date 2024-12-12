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سلطات سوريا الجديدة تشكر 8 دول لاستئناف عمل سفاراتها بدمشق

An aerial view shows a Syrian man waving the independence-era Syrian flag at Damascus' central Umayyad Square on December 11, 2024. - Ousted president Bashar al-Assad fled Syria following a lightning offensive spearheaded by the Islamist Hayat Tahrir al-Sham (HTS) group and its allies, which brought a spectacular end to five decades of brutal rule by the Assad clan. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)
السلطات الجديدة بسوريا تأمل في بناء علاقات طيبة مع كل الدول التي تحترم سيادة سوريا وإرادة الشعب (الفرنسية)
12/12/2024-|آخر تحديث: 12/12/202403:28 م (بتوقيت مكة المكرمة)

وجهت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية اليوم الخميس الشكر لـ8 دول على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، في أعقاب إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وهروبه من سوريا.

وأوردت الإدارة -في بيان نشرته وزارة الإعلام السورية على حسابها بموقع إكس- "نتقدم بالشكر والامتنان" لكل من مصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عُمان وإيطاليا "على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق".

وقالت إنها تلقت وعودا مباشرة من قطر وتركيا لإعادة افتتاح سفارتيهما في سوريا، آملة في "بناء علاقات طيبة مع كل الدول التي تحترم إرادة الشعب وسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها".

وقطعت دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في دمشق اعتبارا من العام 2012، احتجاجا على قمع النظام للمظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد آنذاك، قبل أن تستأنفها تباعا بدءا من عام 2018 باستثناء قطر.

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وبُعيد إسقاط نظام الأسد، أعلنت قطر الأربعاء الماضي أنها ستعيد قريبا فتح سفارتها في سوريا، في خطوة تعكس "دعم دولة قطر الثابت للشعب السوري الشقيق، الذي يتطلع لبناء دولته على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار".

وكانت إيطاليا أعلنت الشهر الماضي وصول سفيرها إلى دمشق بعد 12 عاما من إغلاق سفارتها على غرار دول أوروبية كثيرة.

وتستعيد دمشق تباعا حركتها الاعتيادية مع إعادة فتح المحال التجارية والأسواق والمؤسسات، بعد توقف وجيز مع سيطرة الفصائل المعارضة على العاصمة وإسقاط نظام الأسد.

وقد كلّفت إدارة عمليات المعارضة الثلاثاء الماضي محمد البشير الذي كان يرأس حكومة الإنقاذ في إدلب، بتولّي رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى مطلع مارس/آذار المقبل.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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