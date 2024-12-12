روسيا تتوعد بالرد على قصف أوكراني استهدف مطارا عسكريا بصواريخ أميركية

توعد الكرملين -اليوم الخميس- بالرد على الهجوم الأوكراني الذي نفذته كييف على مطار عسكري روسي باستخدام صواريخ أتاكمز الأميركية الصنع.

وقال الكرملين إن روسيا سترد "بالتأكيد" على هذا الهجوم.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي "سيكون هناك رد في الوقت والطريقة المناسبين".

وأشار إلى أن الجيش الروسي أصدر بيانا "واضحا لا لبس فيه" بهذا المعنى، أمس الأربعاء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت -في بيان- إن مثل هذا الهجوم "لن يمر من دون رد" مضيفة أنه "سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة".

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -مؤخرا- بقصف مراكز صنع القرار في كييف بصاروخ أوريشنيك فرط الصوتي والذي يمكن أن يحمل رأسا نوويا، وكذلك الدول الغربية التي تساعد أوكرانيا على مهاجمة الأراضي الروسية.

من جهتها، قالت نائبة الناطق باسم البنتاغون سابرينا سينغ، لصحفيين -الأربعاء- إن واشنطن ترى أنه "من الممكن أن تستخدم روسيا صاروخ أوريشنيك في الأيام المقبلة".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.