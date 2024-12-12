خامس يوم على سقوط الأسد.. أسواق وسفارات ووفد أجنبي

بدأت بوادر الحياة تعود إلى طبيعتها في العاصمة السورية دمشق، بعد أقل من أسبوع على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وسيطرة فصائل المعارضة على مقاليد الحكم وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا اليوم الخميس إلغاء حظر التجوال في دمشق وريفها، كما جددت دعوتها للثوار بالالتزام بتعليمات عدم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، مشيرة إلى أن أي تصرف فردي لا يتوافق مع التعليمات سيواجه بكل حزم وصرامة.

وشهدت شوارع العاصمة دمشق اليوم حركة طبيعية للمارة والسيارات مقارنة بالوضع قبل يومين، كما بدأت الحياة في المحافظات التي سيطرت عليها إدارة العمليات العسكرية تعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي.

وبدأت الأسواق في مختلف مناطق دمشق والمحافظات الأخرى التي تم تحريرها خلال معركة "ردع العدوان" تعود لنشاطها تدريجيا، كما فتحت البنوك أبوابها أول أمس الثلاثاء لاستقبال المودعين ومواصلة عملها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة اليوم استئناف العام الدراسي في كل القطاعات بدءا من الأحد المقبل.

وكانت الحكومة السورية المؤقتة أعلنت أنها تعمل على إعادة تأهيل المطارات في البلاد، وستبدأ خلال أيام بتشغيل رحلات داخلية بين المحافظات على أن تبدأ قريبا بتسيير واستقبال الرحلات الدولية.

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وكلّف القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أول أمس الثلاثاء محمّد البشير الذي كان يرأس "حكومة الإنقاذ" في إدلب -المعقل السابق لفصائل المعارضة شمال غربي البلاد- تولّي رئاسة حكومة انتقالية حتى مطلع مارس/آذار المقبل.

8 سفارات

وبالتزامن مع عودة الأسواق والمؤسسات والبنوك لعملها الطبيعي، فإن الحكومة الجديدة سعت خلال الأيام الماضية لإرسال رسائل وتطمينات لمختلف الدول.

واليوم الخميس، وجهت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية الشكر لـ8 دول على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، في أعقاب إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وهروبه من سوريا.

وأوردت الإدارة -في بيان نشرته وزارة الإعلام السورية على حسابها بموقع إكس- "نتقدم بالشكر والامتنان" لكل من مصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عُمان وإيطاليا "على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق".

وقالت إنها تلقت وعودا مباشرة من قطر وتركيا لإعادة افتتاح سفارتيهما في سوريا، آملة في "بناء علاقات طيبة مع كل الدول التي تحترم إرادة الشعب وسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها".

وفد رسمي

ومع بدء عودة سفارات الدول فتح أبوابها، وصل ظهر اليوم إلى العاصمة دمشق أول وفد أجنبي رسمي منذ سقوط نظام الأسد فجر الأحد الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن وفدا تركيا يضم وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن وصل ظهر الخميس إلى دمشق.

وجاء وصول الوفد التركي إلى العاصمة السورية بعد 5 أيام من إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفيدان هو أول وزير خارجية يزور دمشق منذ إسقاط النظام السوري على يد المعارضة المسلحة.