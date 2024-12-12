تحركات عسكرية روسية بقاعدتي حميميم وطرطوس السوريتين

كشفت صور أقمار صناعية حديثة تحركات عسكرية روسية في كل من قاعدة حميميم الجوية وطرطوس البحرية بمنطقة الساحل السوري.

وأظهرت صور التقطتها شركة "ماكسار" المختصة بصور الأقمار الصناعية، نشاطا عسكريا ملحوظا في قاعدة طرطوس البحرية.

فبالإضافة إلى مغادرة غالبية السفن الحربية الروسية مواقعها التقليدية داخل الميناء، تمركزت فرقاطتان روسيتان على بعد 7 إلى 12 كيلومترا غرب وشمال غرب الميناء، كما زادت التحركات البحرية بمحيط القاعدة.

أما في قاعدة حميميم الجوية الواقعة قرب مدينة اللاذقية، فلم تُظهر الصور تغييرات كبيرة في التمركز العسكري الروسي، وظلت الطائرات الحربية والمروحيات في مواقعها المعتادة.

كما أنه لم تُسجل عمليات إعادة انتشار كبيرة للمعدات العسكرية أو تعزيزات ملحوظة داخل القاعدة.

في المقابل، رُصد نشاط غير طبيعي في المطار المدني المجاور للقاعدة (مطار باسل الأسد الدولي) حيث أظهرت الصور تجمعات كبيرة للسيارات والشاحنات بالقرب من المحطة الرئيسة، ووجود عدد كبير من الأشخاص بمحيط المنشأة، وهذا قد يشير إلى حركة لوجستية مكثفة أو نشاط مرتبط بالوضع الأمني.