بن غفير يطالب بـ"حواجز دائمة" على طرق الضفة

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، بإقامة "حواجز دائمة" على الطرقات في الضفة الغربية، زاعما أن "حق المستوطنين في الحياة له الأولوية على حرية تنقل الفلسطينيين".

وفي منشور له على منصة "إكس" قال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف "أكرر مطالبتي الدائمة بإقامة حواجز دائمة على طرقات يهودا والسامرة ـ الضفة الغربية ـ وإتاحة طرق آمنة لسكان السلطة الفلسطينية". وأضاف "حق الإسرائيليين في الحياة له الأولوية على حرية التنقل لسكان السلطة الفلسطينية".

وأدان بن غفير مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار في جنوبي الضفة الغربية، مساء أمس الأربعاء.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن 809 شهداء، ونحو 6 آلاف و450 جريحًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.