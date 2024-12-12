الجزيرة تتجول بمطار دمشق الدولي وترصد الاستعدادات لإعادة تشغيله

تجري الاستعدادات الفنية على قدم وساق لإعادة تشغيل مطار دمشق الدولي، وذلك بعد أيام من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتخوض الفرق الفنية إلى جانب المهندسين والطيارين سباقا مع الزمن لإعادة تشغيل مطار دمشق، بالتوازي مع الفحوصات الفنية للأرضيات والمحركات، مع إجراء تواصل مع برج المراقبة وأجهزة الاتصال اللاسلكية وغيرها من العمليات.

وجالت كاميرا الجزيرة في مدرج المطار ومبنى المسافرين، وقال مراسل القناة محمود الكن إن الطيارين قاموا اليوم الخميس بعملية "دحرجة" لإحدى طائرات "إيرباص 320".

وتشير التوقعات إلى إعادة تشغيل مطار العاصمة السورية على مراحل خلال الأيام القليلة المقبلة وربما تستغرق أسبوعا، حسب مراسل الجزيرة.

ويعد مطار دمشق الدولي أكبر مطار دولي في سوريا، ويبعد عن العاصمة دمشق حوالي 25 كيلومترا في الاتجاه الشرقي. كما يعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السورية، وأجنحة الشام (شركة طيران سورية خاصة).

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، جراء قصف إسرائيلي تعرض له، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها.

وفي سياق ذي صلة، قال مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح إن المطار المغلق منذ سقوط حكم الأسد -الأحد الماضي- سيفتتح قريبا، مشيرا إلى أن الفرق تعمل بشكل مستمر لإعادة تأهيله وفتحه أمام الملاحة الدولية.

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من جانبه، قال مدير صيانة الطائرات في المطار سامر راضي -الذي التقته الجزيرة- إن الخطوط الجوية السورية تضم أسطولا من 12 طائرة، بينها 8 من نوع إيرباص "إيه 320/20" (A320/20).

وكان المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في دمشق قد أفاد -في وقت سابق للجزيرة- بأن مطار دمشق الدولي سيستأنف عمله في غضون أيام.

يذكر أن تاريخ إنشاء مطار دمشق يرجع إلى عام 1970، وهو ثاني مطار يتم إنشاؤه بعد مطار المزة الذي يقع غربي دمشق.