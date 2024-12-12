الإدارة السورية الجديدة مستعدة للتعاون بشأن الأميركيين المفقودين

قال مصدر في إدارة الشؤون السياسية في دمشق إنه -بتوجيه مباشر من القيادة العامة- جرى اليوم الخميس تحرير وتأمين المواطن الأميركي ترافيس تيمرمان، مضيفا أن البحث جار عن الصحفي الأميركي أوستن تايس المحتجز في سوريا منذ عام 2012.

وأكد المصدر استعداد الإدارة الانتقالية في سوريا للتعاون المباشر مع الإدارة الأميركية لاستكمال البحث عن المواطنين الأميركيين المغيبين من قبل نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي وقت سابق اليوم، تم العثور على تيمرمان في بلدة الذيابية جنوب دمشق، وذلك بعد تحريره ومعتقلين آخرين من السجن بعيد سقوط النظام السابق.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الأميركي المفرج عنه أنه اعتقل في أثناء دخوله إلى سوريا من لبنان في رحلة حج إلى مواقع مسيحية.

وقال تيمرمان -الذي ينحدر من ولاية ميزوري- إنه اعتقل في سجن فرع فلسطين بالعاصمة السورية.

وذكرت وكالة الأناضول أن عناصر أمنية محلية نقلت الأميركي المفرج عنه بسيارة إلى مكان آخر، حيث ينتظر أن يعود قريبا إلى بلاده.

نشرتُ هذا الفيديو اليوم على أنه للصحفي الأمريكي مارك تايس الذي اختطفته قوات نظام بشار الأسد واعتقلته عام 2012. استعجلتُ بسبب الشبه الشديد بينهما، أعتذر لهذا.

الشخص في الفيديو هو الأمريكي ترافيس تيمرمان، وهو مواطن زار سوريا، قبل عدة أشهر. pic.twitter.com/Mi9t5jMOgc — أحمد حذيفة Ahmad Houthaifa (@AhmadTalk) December 12, 2024

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وفي تصريحات خلال زيارته الأردن اليوم، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تعمل على إعادة ترافيس تيمرمان من سوريا.

وأضاف بلينكن أنه ليست لديه أي معلومات محدثة بشأن الصحفي أوستن تايس الذي خُطف في سوريا عام 2012، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تواصل العمل للعثور عليه.

وتعرض تايس للخطف في مدينة داريا بريف دمشق بينما كان يغطي الحرب في سوريا، وظهر في مقطع فيديو في مارس/آذار من العام نفسه وهو معصوب العينين.

والسبت الماضي، قالت ديبرا تايس، والدة أوستن، إن ابنها "يلقى عناية وهو بخير. نحن نعلم ذلك".

وفي عام 2022، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده متأكدة من أن أوستن تايس محتجز لدى النظام السوري.