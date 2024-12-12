استهداف حراس المساعدات في غزة ومجزرة بمخيم النصيرات

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مجموعات تأمين المساعدات في رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة ليل الأربعاء وفجر الخميس، كما سقط شهداء وجرحى بقصف استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات قرب منطقة الأكواخ على شارع الرشيد غرب مدينة رفح.

كما أفاد المراسل باستهداف الجيش الإسرائيلي مجموعة أخرى لتأمين المساعدات على دوار النص غرب منطقة مواصي خان يونس، مما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

تغطية صحفية: جثامين شبان ارتقوا في قصف طائرات الاحتلال عناصر تأمين المساعدات على شارع البحر غرب مدينة خانيونس pic.twitter.com/Y0SHD7Y8ql — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 11, 2024

وفي غضون ذلك، استشهد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي مخيم النصيرات.

وكانت مصادر طبية قد أفادت أمس الأربعاء باستشهاد 53 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، منهم 34 شهيدا شمالي القطاع، ومن بينهم نساء وأطفال استشهدوا في قصف على منزل قرب مستشفى كمال عدوان.

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وتواصل إسرائيل حربها على غزة للشهر الـ15 على التوالي، وقد استشهد وأصيب أكثر من 151 ألف فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- ودُمرت أغلبية البنية التحتية من منازل ومدارس ومستشفيات.