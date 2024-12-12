أوستن يدعو إسرائيل لتشاور وثيق بشأن سوريا

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال اتصال هاتفي بينهما أنه من المهم للولايات المتحدة وإسرائيل أن تكونا على تشاور وثيق بشأن الأحداث الجارية في سوريا.

وأضاف البنتاغون في بيان له أمس الأربعاء أن أوستن أبلغ كاتس بأن واشنطن تراقب التطورات في سوريا، وأنها تدعم انتقالا سياسيا سلميا يشمل الجميع.

وأضاف أوستن -وفق بيان البنتاغون- أن الولايات المتحدة ستواصل مهمتها من أجل منع تنظيم الدولة الإسلامية من إعادة تأسيس ملاذ آمن له في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيانها: "أكد الوزير أوستن على أهمية التشاور الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الأحداث في سوريا".

وأمس الأربعاء دعت فرنسا إسرائيل إلى الانسحاب من منطقة الجولان واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وأكد بيان للخارجية الفرنسية أن باريس تجدد دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في الجولان، وتدعو للحفاظ على سلامتها.

وأول أمس الثلاثاء أعلنت إسرائيل أنها قصفت أكثر من 350 موقعا عسكريا في سوريا، وأنها استهدفت "معظم مخزونات الأسلحة الإستراتيجية" في البلاد.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن موجة الغارات الجوية في سوريا المجاورة كانت ضرورية لمنع استخدام الأسلحة ضد إسرائيل بعد الانهيار المذهل للحكومة السورية".

كما اعترفت إسرائيل بأن قواتها تتقدم إلى منطقة عازلة حدودية داخل سوريا، والتي أنشئت بعد حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.

وبالتزامن مع تصريحات نتنياهو أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعترف وتدعم حكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتدمر مخزونات الأسلحة الكيميائية وتحمي حقوق الأقليات والنساء.