26 شهيدا في مجزرة جديدة بالنصيرات وحرائق هائلة شمالي غزة

استشهد 26 فلسطينيا على الأقل، بينهم 8 أطفال، وأصيب 50 آخرون، مساء اليوم الخميس في قصف إسرائيلي على منازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين تسبب القصف الإسرائيلي في اندلاع حرائق هائلة في عديد من منازل الفلسطينيين شرق مخيم جباليا ومدخل بيت حانون شمالي قطاع.

وذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 71 فلسطينيا على الأقل استشهدوا منذ فجر اليوم الخميس في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، من بينهم 57 استشهدوا وسط القطاع وجنوبه، وذلك مع استمرار الاحتلال في حملة الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد سكان القطاع.

شمال ووسط القطاع

واستهدف الاحتلال كذلك منازل الفلسطينيين شرق مخيم جباليا ومدخل بيت حانون شمالي قطاع غزة، مما أدى لاندلاع حرائق هائلة في تلك المنازل، وذلك وسط قصف جوي مدفعي على مخيم جباليا في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودخلت العملية الإسرائيلية شمالي القطاع يومها الـ70، وأفاد مصدر طبي للجزيرة باستشهاد وفقدان أكثر من 4 آلاف شخص منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية هناك.

وقال المصدر الطبي للجزيرة إن أكثر من 12 ألف فلسطيني جرحوا في العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة على المناطق الشمالية لقطاع غزة.

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وقال فلسطينيون محاصرون في المناطق الشمالية للقطاع للجزيرة إنهم يتعرضون للقصف الإسرائيلي إذا خرجوا من منازلهم بحثا عن الماء والطعام.

وقال مراسل الجزيرة إن مئات المربعات السكنية دمرها الاحتلال في سياق عمليته العسكرية المستمرة شمالي قطاع غزة. وأضاف أن نحو ألفي شخص تم اعتقالهم خلال تلك العملية.

وفي بلدة الزوايدة وسط القطاع، قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في البلدة تسبب في سقوط عدد من المصابين.

غزة

وفي مدينة غزة، قال مراسل الجزيرة إن 10 أشخاص بينهم أطفال استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بالقرب من مفترق عبد العال بشارع الجلاء. وقد نقلت جثامين الشهداء والمصابون إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بغارتين متتاليتين عمارة سكنية بمنطقة أبو شريعة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وتتعرض منطقة أبو شريعة ومحيط مسجد المجمع الإسلامي بحي الصبرة يوميا لقصف جوي وآخر مدفعي، مما خلف دمارا واسعا في المنطقتين.

كذلك أصيب فلسطينيان اثنان في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا بمنطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة. ونقلت طواقم الإسعاف الفلسطينية المصابين إلى مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، ووصفت حالة بعضهم بالمتوسطة، حسب ما أفاد به مراسل الجزيرة.

وقال مراسل الجزيرة إن دبابات الاحتلال أطلقت قذائفها تجاه منازل الفلسطينيين بمنطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

رفح

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، قال رئيس بلدية المدينة، أحمد الصوفي، إن التقارير الواردة من داخل رفح تنم عن وجود مخطط لدى قوات الاحتلال لجعلها مدينة غير صالحة للحياة.

وأضاف الصوفي أن قوات الاحتلال التي توغلت داخل رفح منذ مايو/أيار الماضي تجري عمليات هدم وتجريف ونسف للمباني السكنية والمرافق والخدماتية وشبكات البنية التحتية في كافة أحياء المدينة.

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واعتبر أن استقدام قوات الاحتلال لشركات من أجل هدم المباني وترحيل ركامها إلى جهات غير معلومة، في سابقة من نوعها في حرب الإبادة الجماعية، يؤكد وجود خطة مبيتة يتم تنفيذها بحق مدينة رفح التي أجبرت قوات الاحتلال أهلها على مغادرتها تحت النار منذ أكثر من 7 أشهر.

مجزرة مدبرة

على صعيد آخر، دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المنظمات الدولية لإعلان موقفهم من جرائم الاحتلال، وقال إن اغتيال الاحتلال عناصر تأمين المساعدات يأتي في إطار فرض معادلة تجويع المدنيين.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مدبرة باغتيال 13 شهيدا من عناصر تأمين المساعدات.

وكان الاحتلال الإسرائيلي استهدف ليل الأربعاء وفجر الخميس بالقصف عناصر تأمين المساعدات قرب منطقة الأكواخ على شارع الرشيد غرب مدينة رفح. كما استهدف مجموعة أخرى لتأمين المساعدات على دوار النص غرب منطقة مواصي خان يونس.

استهداف المستشفيات

وفي وقت سابق اليوم استهدفت مسيرة إسرائيلية مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قال مدير المستشفى حسام أبو صفية للجزيرة إنه يجب أن تكون هناك حماية دولية للطواقم الصحية والمستشفيات في القطاع. وناشد المجتمع الدولي ضرورة فتح ممرات آمنة إلى المستشفيات وإدخال الدواء والمستلزمات الطبية والغذائية الضرورية إلى القطاع.

كما طالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة خلال مؤتمر صحفي بتضامن دولي مع الطواقم الطبية العاملة في القطاع والتي تتعرض للقتل والتشريد الممنهج، وقال إن قطاع غزة فقد 85% من الخدمات الصحية.

عمليات المقاومة

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها بمخيم جباليا شمالي القطاع تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين في منطقة "بلوك 2".

وغربي جباليا، استهدف مقاتلو القسام جرافتي "دي-9" إسرائيليتين وناقلة جند من نوع "نمر" بعبوات "شواظ"، وذلك قرب مقبرة الفالوجا.

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كما أعلنت كتائب القسام استهداف مواقع الاحتلال في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل وصواريخ رجوم وصواريخ 107.

بدورها بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– صورا قالت إنها لقصف مقاتليها بالاشتراك مع كتائب القسام مقر قيادة وسيطرة تابعا للاحتلال بقذائف هاون، واستهداف موقع دعم وإمداد لوجستي في محور نتساريم بصواريخ 107.

كما أعلنت أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات جنود وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.