تصعيد إسرائيلي في الضفة وأبو عبيدة يدعو لتكثيف العمليات

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها في الضفة الغربية بعد مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني قرب حاجز النفق جنوب القدس المحتلة الليلة الماضية، في حين دعا أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تكثيف العمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين إسنادا لغزة.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل جنوبي الضفة وداهمت منزل منفذ عملية النفق جنوبي القدس المحتلة، وقال جيش الاحتلال في بيان له إن منفذ العملية سلم نفسه لقوات الأمن الإسرائيلية.

أبو عبيدة يبارك

وبارك المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة عملية حاجز النفق، ووصف -في منشور عبر تطبيق تلغرام- العملية بالبطولية ودعا المقاومين في الضفة الغربية إلى تكثيف العمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين إسنادا لغزة ولإفشال مخططات ضم الضفة وفرض وقائع جديدة على الأرض.

اقتحامات واعتقالات

وفي شمال الضفة الغربية، قالت قناة الأقصى الفضائية إن مقاومين أطلقوا النار نحو قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز دوتان قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وفي نابلس بشمال الضفة ايضا، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.

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وفي وسط الضفة، أفادت مصادر محلية للجزيرة، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة البيرة، وأطلقت قنابل الغاز تجاه عدد من الشبان الفلسطينيين ونشرت عددا من آلياتها العسكرية في شوارع المدينة، وأطلقت حملة تفتيش داخل عدد من المحال التجارية وصادرت تسجيلات الكاميرات من بعض المحال بزعم البحث عن مطلوبين فلسطينيين.

كما فرضت قوات الاحتلال حصارا على مدينة بيت لحم واقتحمت بلدة الخضر، واقتحمت كذلك مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيا على الأقل في مناطق بالضفة منذ فجر اليوم.

شهيدان

وشيع فلسطينيون الخميس في مدينة نابلس جثمان الشهيد جهاد أبو سليم الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة للاجئين فجر اليوم. وأطلق مقاومون شاركوا في الجنازة الرصاص في الهواء ورددوا هتافات تطالب بالرد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وكانت جيش الاحتلال قتل أبو سليم خلال اقتحامه المخيم، زاعما في بيان أنه كان ضالعا في أعمال مقاومة ضد أهداف إسرائيلية، وعثر على سلاح بحوزته عقب اغتياله.

كما قتلت قوات الاحتلال فلسطينيا آخر في قلقيلية الليلة الماضية، لضلوعه في عمليات استهدفت إسرائيليين، حسب قوله.

من جهة أخرى أجرى جيش الاحتلال مسحا هندسيا لمنزل عائلة الشهيد وائل لحلوح في بلدة قباطية تمهيداً لهدمه. ووفق بيان جيش الاحتلال فإن لحلوح كان قائدا لعملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل الجندي الإسرائيلي يوناتان دويتش في آب/أغسطس الماضي قرب مستوطنة "محولا" في الأغوار.