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نيويورك تايمز: أكثر من 100 ألف أخفوا قسرا على يد نظام الأسد منذ عام 2011

11/12/2024-|آخر تحديث: 11/12/202405:07 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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