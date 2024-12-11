أعلنت مصادر في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الأربعاء، مقتل وزير اللاجئين خليل الرحمن حقاني جراء انفجار وقع في مقر وزارته.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد تُوفي جراء انفجار في وزارة اللاجئين.

بدوره، أكد أنس حقاني ابن شقيق الوزير حقاني مقتل عمه و6 أشخاص آخرين في الانفجار، قائلا لرويترز "فقدنا مجاهدا شجاعا جدا، لن ننسى أبدا تضحياته".

وأصبح حقاني وزيرا في حكومة طالبان المؤقتة بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان عام 2021، وكان قياديا كبيرا في "فصيل حقاني" المسلح.

وصنّفت وزارة الخزانة الأميركية خليل الرحمن حقاني كـ"إرهابي عالمي" في عام 2011، وعرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقاله.