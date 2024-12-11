مصر تبلغ واشنطن رفضها استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا

قالت وزارة الخارجية المصرية إن مصر أبلغت الولايات المتحدة رفضها استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا معتبرة ذلك "احتلالا".

وجاء في البيان الصادر اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن الذي تلقى اتصالا هاتفيا منه على "موقف مصر الرافض لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها".

وحسب البيان شدد الوزير المصري على أن هذه التحركات "تعد احتلالا لأراضي سورية وانتهاكا سافرا لسيادتها، وتمثل خرقا للقانون الدولي".

كما أكد عبد العاطي "على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذا الاعتداء على الدولة السورية ولفت عبد العاطي إلى موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".

وأفادت الخارجية المصرية في البيان ذاته، بأن الوزيرين توافقا على أهمية تبني عملية سياسية شاملة في سوريا ترتكز على عدم إقصاء أية أطراف ومكونات وطنية سورية، وبما يمهد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا.

وفي بيان آخر لها أمس الثلاثاء أكدت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة "حريصة على التواصل مع الأشقاء في سوريا، وبذل كل الجهد لإنجاح العملية السياسية الشاملة التي تحقق طموحات الشعب السوري، وتقطع الطريق على أي محاولة للمساس بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".

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وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت أول أمس الاثنين توغل قوات الاحتلال بريا في المنطقة العازلة مع سوريا، مع استمرار تنفيذ هجمات جوية واسعة بقنابل ثقيلة على مواقع في المنطقة.

و عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد الأحد الماضي، كثفت إسرائيل هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من سوريا، في انتهاك صارخ لسيادتها.

كما أعلنت تل أبيب انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.