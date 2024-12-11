أخبار|مصر

سجال وُدي بين سوريين ومصريين بعد سقوط بشار الأسد

مدة الفيديو 00 minutes 25 seconds
عمر زقزوق
11/12/2024-|آخر تحديث: 11/12/202411:52 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

حصل سجال لطيف بين السوريين المقيمين في مصر والمصريين فبعد هروب الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وسقوط نظامه احتفل السوريون في مصر وخرجوا إلى الشوارع تعبيرا عن فرحهم بسقوط نظام الأسد، وبدؤوا الحديث عن نيتهم بالعودة إلى وطنهم بعد سنوات من اللجوء.

ولكنهم وهم في عز فرحتهم لم ينسوا تقديم الشكر للشعب المصري لحسن استضافتهم خلال سنوات محنتهم ووعدوهم برد الجميل فور عودتهم إلى سوريا.

وعبر الكثيرون بطرق مختلفة عن شكرهم وامتنانهم للشعب المصري، وعبر مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل بمقاطع قدم سوريون شكرهم لأهل مصر.

وكان من بين المقاطع التي انتشرت على منصات التواصل فيديو لشابة سورية مقيمة بمصر توجهت برسالة شكر للمصريين على ترحيبهم واحتضانهم للسوريين طوال هذه السنوات بعد سقوط نظام الأسد، وقالت الشابة السورية " أهل مصر غير، بتجوا لعنا آكلين شاربين نايمين بيوتنا مفتوحة إلكم ما بتدفعوا ولا ليرة، بس ردا للجميل اللي غرقتونا فيه 14 سنة".

وأضافت أنها ستطلق اسم "مصر" على أحد شوارع دمشق".

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وكتب سوري آخر في مصر عبر حسابه على الفيسبوك "سنكتب على الحدود مسموح دخول المصريين فقط".

وطلب شاب سوري من  إخوته المصريين بفتح محلات كوشري في مدينته حلب، لأنه لا يوجد في مدينته مطعم يصنع الكوشري، وقال نفتخر فيكم إذا أتيتم إلينا، ومنحطكم بعيونا".

وتكفل الشاب بكافة المصاريف لمن يأتي من مصر.

" دخول مصر مش زي خروجها " بهذه العبارة رد المصريون على السوريين، إذ انتشر مقطع فيديو لفتاة مصرية ترفض خروج من وصفتهم بالإخوة من بلادها، وقالت "مفيش حاجة اسمها تمشوا، نحن بقينا أسرة مع بعضينا".

وأضافت الفتاة سنسمح لكم بفرصة تروحوا تسلموا على أهاليكم وترجعوا تاني، وتحتفلوا وترجعوا".

وكتب آخر رسالة إلى كل سوري دخول مصر مش زي خروجها…مش حنسيبكم..اتعودنا عليكم..حبيناكم من زمان أصلا واتربينا على حبكم منذ نعومة أظافرنا لكن حبيناكم أكثر وأكثر لما جيتو مصر…إنتو في قلب كل مصري ومش حنستغني عنكم يا أهلنا وتاج راسنا.. روحوه كم يوم سوريا الحبيبة واوعوه تسيبونا..بنحبكم من كل قلبنا…"

@mohamed.aboeleneen

انتهي زمن التوميه و رجعنا للطعمية #سوريا #حلب #دمشق#السوريين #foruyou #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂 #ابوالعينيين #٢٠٢٥

♬ original sound – ابو العينيين

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وانتشر فيديو آخر لشاب مصري وهو يوجه رسالة للسوريين، بالقول مفيش خروج، أو خدوني معاكم، ويختتم كلامه بالقول "يرضيكم نسيب مصر".

@sham202378

حب المصريين للسوريين ٢ ❤️ #سوريا #مصر🇪🇬 #سوري_مصري #ترند_تيك_توك #اسكندريه

♬ الصوت الأصلي – ABU SHAM

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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