منظمة دولية تحذر من "انهيار إنساني" كامل في السودان

قالت لجنة الإنقاذ الدولية اليوم الأربعاء إن الأزمة في السودان أصبحت أكبر أزمة إنسانية على الإطلاق بعد 20 شهرا من اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضافت اللجنة -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- في تقرير لها بقائمة الأزمات الإنسانية في العالم أن سكان السودان يمثلون 10% من مجموع الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية رغم أنهم يشكلون أقل من 1% من سكان العالم.

وجاء في التقرير أن 30.4 مليون شخص هم بحاجة لمساعدة إنسانية في جميع أنحاء السودان، وهذا يجعلها أكبر أزمة إنسانية مسجلة.

وحذرت اللجنة من "انهيار إنساني" كامل في السودان، حيث من المتوقع أن تتفاقم الأزمة الصحية مع استمرار طرفي الصراع في عرقلة وصول المساعدة الإنسانية، بحسب تعبيرها.

وسلط التقرير الضوء على 20 دولة معرضة لخطر التدهور الإنساني، وتصدر السودان القائمة للعام الثاني على التوالي.

وبحسب تقديرات لجنة الإنقاذ الدولية، يحتاج نحو 305 ملايين شخص في مختلف أنحاء العالم لدعم إنساني، ويقطن 82% من هؤلاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا وجنوب السودان ولبنان وميانمار.

وأسفر الصراع المتواصل في السودان في منتصف أبريل/نيسان 2023 عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير نحو 12 مليونا بينهم 9 ملايين في الداخل، بينما يواجه نحو 26 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد، أي نحو نصف السكان، الجوع الحاد.