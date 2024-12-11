كنيس يهودي في واشنطن يلغي فعالية بحضور غالانت لأسباب "أمنية"

ألغيت فعالية كانت مقررة في كنيس "آداس إسرائيل" بالعاصمة واشنطن، بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، وذلك بسبب "تهديدات أمنية".

وكانت صحف إسرائيلية قالت إن الإلغاء جاء نتيجة ضغوط من أعضاء يساريين في المعبد رفضوا أن يتحدث غالانت في كنسهم، قبل أن تورد لاحقًا أنه جاء "لأسباب أمنية"، دون الخوض في التفاصيل.

وتعقيبا على الحادث، أعرب السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن مايكل أورين عن استيائه من قرار الإلغاء، وقال في تغريدة "بصفتي عضوا سابقا بمجتمع كنس آداس إسرائيل، شعرت بالفزع من هذا القرار".

وأضاف أورين أن "غالانت أمضى حياته في القتال من أجل إسرائيل والشعب اليهودي"، داعيا قيادة المعبد إلى "إلغاء القرار".

ويعد معبد "آداس إسرائيل" في واشنطن، الذي يقع في منطقة سكنية تبعد ميلا واحدًا فقط عن السفارة الإسرائيلية، من أبرز المعابد اليهودية في العاصمة الأميركية، ويستضيف بشكل دوري كبار الزوار الإسرائيليين، كالسياسيين والشخصيات اليهودية البارزة.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق "بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".