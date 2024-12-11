كاتس يتحدث عن فرصة لاتفاق بغزة وسوليفان يزور المنطقة

قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة، كما توقعت مصادر إسرائيلية قرب التوصل إلى صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال مكتب كاتس -في بيان- إنه أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء بأن هناك فرصة الآن للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، بما في ذلك من يحملون الجنسية الأميركية.

هذا، وقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن هناك تقدما في محادثات صفقة التبادل، ولكن لا تزال الفجوات قائمة.

وأضاف المصدر أن هناك "تقديرات بأننا سننجح في إبرام صفقة تبادل جديدة حتى موعد تنصيب (الرئيس الأميركي المنتخب دونالد) ترامب"، وأن كاتس التقى عائلات المحتجزين الذين عبروا عن خشيتهم من إبرام صفقة تبادل جزئية.

مظاهرات بتل أبيب

في هذه الأثناء، تظاهر مئات من عائلات الأسرى في غزة، وعدد من النشطاء المتضامنين معهم، أمام المحكمة المركزية بتل أبيب، بالتزامن مع إدلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشهادته.

وتتهم عائلات الأسرى نتنياهو برفض التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، لتأخير محاكمته على نحو قد ينهي مستقبله السياسي، حسب تصريحاتهم.

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سوليفان في المنطقة

من ناحية أخرى، قال موقع أكسيوس الأميركي إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيزور إسرائيل وقطر ومصر من أجل إتمام صفقة تبادل ووقف إطلاق نار في قطاع غزة، وذلك خلال أيام بغرض تنفيذه بأقرب وقت.

ونقل الموقع -عن مصدرين مطلعين- أن الزيارة تأتي في إطار محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، قبل تنصيب ترامب.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن ومستشاريه يعملون بشكل وثيق مع ترامب للدفع نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يرغب الزعيمان في التوصل إليه قبل انتهاء ولاية بايدن وتولي ترامب السلطة.

ومن جهته، أكد موقع والا الإسرائيلي أن رئيسي جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار، والأركان هرتسي هاليفي، التقيا بالقاهرة -أمس الثلاثاء- رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد لمناقشة الصفقة.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في الشهر المقبل قبل انتهاء ولاية بايدن.

وقال مسؤول آخر للموقع إن تقدما تم إحرازه في المفاوضات، لكن لم يتم التوصل بعد إلى تفاهم يسمح لإسرائيل وحماس بالمضي قدما في مفاوضات مفصلة بشأن اتفاق نهائي.

وذكر الموقع أن الاقتراح المحدث لا يختلف كثيرا عن الاقتراح الذي تم التفاوض عليه في أغسطس/آب الماضي، لكن التركيز الآن ينصب على محاولة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بشكل أساسي مع بعض التغييرات.