قطر تعيد فتح سفارتها في سوريا قريبا

أكدت قطر اليوم الأربعاء أنها ستعيد افتتاح سفارتها في سوريا قريبا بعد إكمال الترتيبات اللازمة، بعد إغلاقها نحو 13 عاما، في خطوة تأتي عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، وفق ما نقلته وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن هذه الخطوة تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين.

وأضاف أن إعادة افتتاح السفارة القطرية في دمشق ستعزز التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المساعدات القطرية إلى سوريا.

وكانت قطر أغلقت وزارتها في سوريا في يوليو/تموز عام 2011 بعد هجمات على مجمع السفارة شنها حينئذ مؤيدون للأسد، احتجاجا على تغطية قناة الجزيرة للثورة السورية، واعتذرت عنها الحكومة السورية آنذاك، دون إعادة فتح السفارة.

واحتجاجا على التعامل العنيف والاستبدادي للنظام السوري المخلوع مع المتظاهرين المطالبين بالإصلاح ومن ثم إسقاط النظام في بداية الثورة السورية، أغلقت معظم الدول العربية والأجنبية سفاراتها في دمشق.

وأعادت بعض الدول -منها السعودية والإمارات وإيطاليا- فتح سفاراتها في دمشق بالسنوات والأشهر الماضية، في إطار إعادة العلاقات وقتئذ مع النظام المخلوع.